Inzaghi verso Lazio-Zenit: "Luiz Felipe ok, stop polemiche su Luis Alberto"

Simone Inzaghi annuncia il rientro di Luiz Felipe dopo il Covid contro lo Zenit e chiude il 'caso' Luis Alberto: "Ha risposto sul campo".

Ostacolo per la , reduce dal blitz di in campionato e chiamata a rituffarsi nell'atmosfera Champions per sfidare i russi all'Olimpico.

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato a 24 ore dall'impegno valido per la quarta giornata del Girone F.