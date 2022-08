Inzaghi riprende i suoi: "Mi aspetto di più, non possiamo subire il goal di Felipe Anderson"

L'allenatore nerazzurro al termine della sfida coi biancocelesti: "Dobbiamo fare meglio, il goal di Luis Alberto ha rotto la partita".

Per Simone Inzaghi non sarà mai una sfida qualunque: ha giocato nella Lazio, allenato la Lazio. Da avversario, però, non è la prima volta: con l'Inter allo Stadio Olimpico avrà vissuto comunque le stesse sensazioni di sempre, tra riflessioni e consapevolezza.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Inzaghi ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi, usciti sconfitti contro i biancocelesti.

"Commentiamo una sconfitta che fa male, che brucia per come è venuta: è stata una partita equilibrata, combattuta, abbiamo giocato con un avversario forte, di qualità. Il goal di Luis Alberto ha rotto la partita, perché sull'1-1 abbiamo avuto l'occasione di Dumfries: dovevamo avere cattiveria in più perché queste partite vengono decise da episodi. Dopo il 2-1 abbiamo creato l'occasione con il colpo di testa di Dzeko: abbiamo fatto un primo tempo discreto. Sappiamo che dobbiamo fare di più".

Focus sulla prestazione di Romelu Lukaku, ancora al di sotto delle aspettative rispetto alla precedente esperienza in nerazzurro.

"Lukaku? Ha fatto le prime due partite nel migliore dei modi: dobbiamo analizzare una partita persa che fa male perché è uno scontro diretto. Al di là della prestazione di Lukaku e degli altri attaccanti voglio qualcosa in più da tutti".

I goal presi pesano in termini di bellezza, ma il primo è frutto di disorganizzazione difensiva, come sostiene Inzaghi.

"Dal punto di vista difensivo dobbiamo fare meglio, ma al di là dei difensori: il primo goal una squadra come la nostra assolutamente non può prenderlo. Dobbiamo fare di più perché sappiamo che ci sono squadre come la Lazio che nella partita singola può fare queste prestazioni"