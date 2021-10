Inzaghi avvisa: "Lo Sheriff non ha vinto per caso, Inter arrabbiata dopo la Lazio"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi: "Ho visto i ragazzi arrabbiati e so che ho a che fare con dei vincenti".

Archiviata la gara dell'Olimpico contro la Lazio, l'Inter volge lo sguardo alla Champions League e a una gara molto importante in termini di punti e classifica: quella contro lo Sheriff Tiraspol, rivelazione del Gruppo D.

La formazione ospite è attualmente prima a punteggio pieno, mentre i nerazzurri sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa edizione di Champions.

Intervenuto alla vigilia della sfida di San Siro, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha presentato la gara parlando dello Sheriff, reduce dalle vittorie nelle prime due giornate contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk.

"Lo Sheriff non ha vinto per caso. Abbiamo affrontato Real e Shakhtar e abbiamo visto che sono due ottime squadre. Troveremo una squadra sulle ali dell'entusiasmo, che si difende bassa ma non sempre, sfruttando uomini in ripartenze che possono far male. Bisogna essere bravi ad attaccare senza mai perdere le misure. Domani per noi è una gara fondamentale per il cammino in Champions".

Tante occasioni create ma qualche spazio di troppo lasciato agli avversari. Inzaghi è consapevole che la sua squadra è concede troppo, ma non fa drammi:

"Le mie squadre sono sempre state così: facciamo tanti goal, ma purtroppo ne abbiamo subito qualcuno di troppo. La partita persa sabato (contro la Lazio, ndr) ci ha fatto arrabbiare. Ho visto i ragazzi arrabbiatissimi e questo mi fa piacere, perché so che ho a che fare con dei vincenti. Domani affrontiamo una squadra temibile nelle ripartenze, dobbiamo mantenere un ottimo possesso con buone distanze. Dovremo cercare di sfruttare le occasioni che creeremo".

L'Inter è reduce da quattro eliminazioni di fila nella fase a gironi di Champions League. Per Inzaghi non si tratta di problema mentale:

"Non penso ci sia un blocco: con il Real abbiamo perso in maniera casuale, peccando di precisione sotto porta. Penso che abbiamo giocato due partite, troppe, in cui non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo abbiamo una grande occasione per vincere e tornare a fare goal".

Il tecnico dei nerazzurri torna sulla sconfitta bruciante all'Olimpico di Roma contro la Lazio, con la rimonta subita nel secondo tempo dopo il vantaggio nella prima frazione con il rigore procurato da Barella e trasformato da Perisic:

"Ho rivisto Lazio-Inter e sono sempre più convinto. Per 65 minuti abbiamo giocato la miglior partita stagionale in trasferta. Abbiamo giocato molto molto bene. L'unico grande problema è stato non fare il secondo goal. Abbiamo tenuto la Lazio in partita, una squadra di qualità. Abbiamo sbagliato e dobbiamo migliorare. Una squadra forte come la nostra deve sempre rimanere dentro la partita. Ho visto delusione e incazzatura e questo mi fa piacere. La sconfitta fa male a tutti".

La sconfitta di sabato può trasformarsi in energia positiva per Inzaghi e la sua squadra, che vogliono cambiare marcia in Champions League:

"Domani ci vorranno cattiveria, aggressività e determinazione. Affronteremo una squadra entusiasta e in testa al gruppo, sappiamo che non sarà semplice ma per noi è fondamentale. Vogliamo cambiare il trend in Europa. Con intelligenza e lucidità vogliamo vincere".

Inzaghi conferma la volontà di puntare su Sanchez e Vidal, assenti a Roma contro la Lazio dopo gli impegni con il Cile nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022:

"Sanchez e Vidal sono arrivati ieri. Si sono allenati bene con i reduci dalla partita di sabato. Su Alexis, sono contento che abbia giocato tre partite di fila in nazionale, sta tornando in condizione e potrà essere sicuramente un valore aggiunto".

Proprio come Conte un anno fa, Inzaghi ha iniziato la stagione proponendo una squadra con il baricentro alto. Il tecnico leccese risolse i problemi difensivi abbassando la squadra di qualche metro. Una soluzione che Inzaghi al momento non tiene in considerazione: