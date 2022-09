I rimpianti di Inzaghi: "Non è stata la partita perfetta, ma non ricordo parate di Onana"

L'allenatore nerazzurro al termine della sconfitta contro il Bayern: "Sul goal di Sané dovevamo coprire meglio la palla".

La nuova stagione europea dell'Inter parte con una sconfitta interna, a San Siro, contro il Bayern Monaco targata Sané e D'Ambrosio, quest'ultimo autore di un autogoal.

Intervenuto nel postpartita Simone Inzaghi ha analizzato la prova dei suoi giocatori, non pienamente soddisfatto per quanto visto in campo.

"Abbiamo fatto i primi 20 minuti che siamo entrati in campo contratti: abbiamo trovato davanti una squadra straordinaria, poi dopo il primo goal siamo andati meglio, abbiamo creato tante situazioni, sbagliando tante volte l'ultimo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione di Dzeko e di Correa per riaprirla: contro una squadra del genere devi fare la partita perfetta, che non c'è stata".

Troppi errori, secondo quanto spiega Inzaghi a Sky, dal punto di vista difensivo.

"Il goal l'ho rivisto, dovevamo coprire la palla: poi chiaramente fa un grandissimo goal perché riesce a stoppare, metter giù la palla e scartare il portiere, ma dovevamo fare meglio. Fin qui abbiamo fatto degli errori in stagione: questa sera grandissime parate di Onana non le ricordo, ma dovevamo far di più. Dovevamo essere bravi a non subire il secondo goal, perché la partita era aperta".