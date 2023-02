Inzaghi perde Skriniar e Dimarco: non saranno a disposizione per Bologna-Inter

Il club nerazzurro annuncia le assenze per la sfida del Dall'Ara contro i rossoblù: scelte forzate per Inzaghi in difesa e mediana.

Dopo i sorrisi in Europa, con la vittoria contro il Porto in Champions League, per l'Inter di Simone Inzaghi è il momento di concentrarsi sul campionato: i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro il Bologna. Una gara che all'andata ha regalato 7 goal totali, nel 6-1 finale firmato Dzeko, Lautaro, Calhanoglu e Gosens: e, ovviamente, Federico Dimarco, autore di una doppietta. Proprio il laterale, però, non sarà presente al "Dall'Ara" per affrontare la formazione di Thiago Motta: l'Inter ha infatti annunciato la sua assenza, che costringerà Inzaghi a scelte forzate. Ma non sarà il solo a saltare la trasferta di Bologna: con un comunicato ufficiale, il club nerazzurro ha reso noto anche l'infortunio di Milan Skriniar. "Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Bologna, in programma allo stadio “Dall’Ara” alle ore 12.30. Per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale". Inzaghi sarà così costretto a schierare uno tra D'Ambrosio e Darmian come terzo di difesa, insieme ad Acerbi e Bastoni, e Gosens (o lo stesso Darmian, a seconda delle scelte) come quinto del centrocampo, a sinistra. Scelti da Goal Probabili formazioni 24ª giornata: Belotti avanti su Abraham

