Inzaghi esulta: "Serate così restano nella storia della Lazio"

Simone Inzaghi felice al termine di Lazio-Roma: "In questa settimana siamo stati superiori a Milan e Roma, ce la giocheremo fino alla fine".

Il derby è della Lazio. I biancocelesti si prendono la Capitale battendo per 3-0 la Roma in una stracittadina a senso unico. Un match commentato al termine dei 90 minuti dal vincitore, Simone Inzaghi, intervenuto davanti alle telecamere di DAZN.

L'allenatore biancoceleste ha commentato con soddisfazione la magica serata dell'Aquila:

"Tenevamo tantissimo a questa partita, può dare tanto entusiasmo. I ragazzi sono stati bravissimi, volevamo regalare una serata speciale ai nostri tifosi, sono contento. Serate così resteranno nella storia della Lazio".

Correa e Luis Alberto sono risultati decisivi tra le linee alle spalle di Caicedo:

"Sono stati bravi, avevo dubbi fino a questa mattina, avevo Immobile che non era al 100% e lasciarlo fuori non è mai semplice, anche Parolo aveva una caviglia gonfia. Sono stati bravi anche i centrocampisti e la linea difensiva. Caicedo è stato bravissimo, il segreto è il gruppo".

Inzaghi fa un piccolo bilancio sugli ultimi mesi vissuti dalla sua Lazio, che ha dovuto affrontare una lunga serie di infortuni:

"Siamo stati superiori a Milan e Roma in questa settimana. Abbiamo perso qualche punto a causa degli infortuni, con la squadra al completo saremmo probabilmente attaccati a Milan e Roma per la corsa Champions, ma ce la giocheremo fino alla fine".

Ai microfoni di 'Sky Sport' Inzaghi è tornato sulle questioni tattiche della serata:

"Sappiamo quanto è importante Kolarov per loro, quindi abbiamo deciso di alzare la posizione di Marusic e difendevamo più con una specie di 4-4-2, tenevamo Lulic nella linea a quattro con Bastos che sarebbe scivolato su El Shaarawy. Siamo stati lucidi, il derby non è mai semplice a livello di scelte. Nel primo tempo dovevamo fare un goal in più secondo me, ma non posso dire niente a nessuno. Il bagno nella fontana come Delio Rossi? Ho ringraziato i giocatori e basta, mi auguro solo di avere tutta la rosa a disposizione, forse non saremmo nemmeno usciti dall’Europa League".