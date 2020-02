Inzaghi elogia la Lazio: "Abbiamo meritato di vincere"

La vola altissimo nella classifica di . I biancocelesti battono l' 2-1 e si portano al secondo posto, confermandosi sempre più in alto nella lotta per lo scudetto. Quella a cui Simone Inzaghi ora pensa sempre di più. Il tecnico ha commentato a 'Sky' il successo dell'Olimpico.

L'allenatore biancoceleste ha poi svelato il piano partita per battere i nerazzurri: coperture preventive e difesa aggressiva sugli attaccanti. Con due cambi pronti.

Tema della serata era il ballottaggio tra Correa e Caicedo: Inzaghi ha scelto il secondo, ma il primo ha avuto un grande impatto a partita in corso.

"Correa sta tornando in forma, prima dell’infortunio era imprendibile, ha avuto un problema al polpaccio. Ieri ho avuto il dubbio, stamattina ho deciso per Caicedo, pensavo fosse la sua partita. Su Sergej le aspettative si sono alzate, a lui chiedo anche tantissima quantità. Non ha mai posto un problema e lavora per la squadra".