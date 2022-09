Inzaghi si gode i frutti del mercato: "E' l'Inter che volevo e che mi piace"

L'allenatore dell'Inter presenta il Derby col Milan e fissa il rientro di Lukaku: "Proviamo a riaverlo a disposizione prima della sosta".

Il successo contro la Cremonese ha ridato slancio all'Inter di Simone Inzaghi che si presenta all'appuntamento del derby con 9 punti in classifica, esattamente uno in più rispetto ai rivali concittadini.

L'allenatore piacentino ha presentato la supersfida di Milano in conferenza stampa.

"La squadra ci arriva bene. La gara dello scorso anno? Di Derby se n'è giocati tanti: l'ultimo è stato vinto 3-0 dall'Inter e ci ha permesso di vincere un trofeo. Un Derby si carica per conto proprio: ho dei ragazzi con grandissima mentalità e consapevolezza. Della sconfitta contro la Lazio se n'è parlato moltissimo: una sconfitta nostra fa notizia, è chiaro. Possiamo migliorare di partita in partita la nostra condizione".

Il mercato ha consegnato a Inzaghi tutte le pedine richieste, compreso il difensore.

"Il mercato? E' l'Inter che volevo, che mi piace. La società ha lavorato molto bene riuscendo a trattenere giocatori importanti sapendo che c'erano paletti importanti che avevo messo al mio arrivo. Sono state sessioni importanti dal punto di vista finanziario, le ultime".

A proposito di difensori, nell'ultimo giorno di mercato è arrivato Acerbi, profilo che Inzaghi conosceva già.

"Acerbi lo conosciamo, ha già lavorato con me: è un giocatore importante, è un nazionale, può esserlo sia sul campo che fuori. Anche Ranocchia lo era: in un momento delicato della scorsa stagione è stato preziosissimo".

Com'è noto nel Derby mancherà Romelu Lukaku, infortunato, ma già al lavoro per il rientro.

"Lukaku? Ha avuto quest'infortunio: la nostra speranza è quella di recuperarlo prima della sosta: ci vorrà un po' di tempo, ma il nostro staff medico si sta attivando per mettercelo a disposizione il più presto possibile".

Tempo di scelte in casa Inter, con numerosi dubbi relativi ad alcuni singoli: Bastoni è tra questi, ma non solo.

"Bastoni? Non stava già al 100% prima della Cremonese perché aveva avuto un rialzo febbrile, ma aveva dato disponibilità, ma ho preferito fare altre scelte. In questi due giorni ha avuto un'indisposizione ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Spero che dopo oggi sia disponibile. Dovrò decidere, come dovrò decidere in attacco: senza Lukaku sono in tre. Dovrò decidere il partner di Lautaro. Gosens? Il giocatore è al 100% nel mondo Inter: lo scorso anno è stato fermo 6 mesi e sta lavorando con grandissima voglia e determinazione. Per domani vediamo: posso scegliere Dimarco o Darmian. Vedremo con tutte queste partite il minutaggio si alzerà per tutti".

Focus sullo scorso anno: Inzaghi "archivia" i festeggiamenti del Milan e parla della sua Inter.

"Se ricordo i festeggiamenti del Milan della passata stagione? Io della scorsa stagione ricordo i due trofei e l'abbraccio finale coi nostri tifosi. Poi conosciamo l'importanza della partita di domani".