Inzaghi categorico: "Il mercato in entrata e in uscita è chiuso"

Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di Lecce-Inter: "C'è tanta voglia di esordire. Brozovic si è allenato, penso che ci sarà".

Cominciare col piede giusto per lasciarsi alle spalle la delusione della passata stagione, di quel secondo posto alle spalle del Milan che ad Handanovic e compagni fa ancora male: è questo l'obiettivo dell'Inter, il cui campionato parte dalla trasferta di Lecce.

Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del 'Via del Mare.

"C'è tanta voglia di esordire. Abbiamo fatto un buon lavoro dal 6 luglio, ci sono state amichevoli impegnative: è quello che volevamo, per misurarci con squadre più avanti di noi a livello fisico. Ad eccezione di D'Ambrosio, che rimarrà a riposo fino a lunedì, saranno tutti disponibili per Lecce".

Brozovic ha recuperato dal problema al polpaccio che aveva fatto temere per la sua disponibilità. Il mercato, sia in entrata che in uscita, può considerarsi chiuso.

"Brozovic si è allenato regolarmente, penso che domani sarà della partita. Il mercato? La squadra sarà questa, ci manca un difensore centrale per sostituire Ranocchia e la società sta lavorando su questo. Per il resto, il mercato in entrata e in uscita è chiuso".

Il ritorno di Lukaku ha alzato il livello dell'attacco, nonostante gli addii a Sanchez e Pinamonti.

"Lukaku sta lavorando bene come tutti per cercare di integrarsi, anche se non è nuovo qui. Sono contento di lui, di Dzeko, Lautaro e Correa, avevo anche Sanchez e Pinamonti ma abbiamo fatto delle scelte puntando su questi quattro attaccanti".

Handanovic sarà il titolare, ma Onana avrà le sue opportunità in vista del passaggio di consegne futuro.

"Entrambi sono grandi risorse. Il valore di Handanovic lo conosciamo, Onana è un ragazzo sveglio e sta facendo bene. Già da questa stagione avrà le sue opportunità: per me e il mio staff non è un problema, anzi è un'opzione in più".

Le certezze superano le incognite ai nastri di partenza della seconda stagione di Inzaghi in nerazzurro.

"Rispetto all'anno scorso ho più certezze, ho un anno in più di lavoro con la squadra. E' vero che ereditavo lo stesso modulo, ma i giocatori erano nuovi".

Sul mercato c'è unione di intenti con la proprietà: la squadra rimarrà questa, con l'aggiunta di un sostituto di Ranocchia, approdato al Monza.

"E' stato tutto concordato con società e proprietà, di mercato non parlo più. La proprietà sa che la squadra deve rimanere questa, avremmo difficoltà a trovare un sostituto. Skriniar? Ad oggi, se non dovesse esserci De Vrij, giocherebbe lui al centro della difesa".

Gosens erede naturale di Perisic: a Lecce toccherà a lui imperversare sulla corsia mancina.

"Domani giocherà Gosens a sinistra, senza dubbio. Robin sta bene e sta lavorando coi compagni per migliorarsi sempre".