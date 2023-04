Inzaghi presenta Benfica-Inter: "Serviranno testa e cuore, ci siamo preparati bene"

Simone Inzaghi parla in conferenza alla vigilia dell'andata col Benfica: "Volevamo arrivare a marzo-aprile in corsa in tutte le competizioni".

Parla Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter presenta in conferenza stampa la gara in programma martedì sera in casa del Benfica, quarto di finale d'andata di Champions League che potrebbe iniziare a schiudere ai nerazzurri le porte delle semifinali. "Troviamo una squadra imbattuta in Champions, finora ha fatto 28 goal, di cui 7 nel doppio ottavo contro il Bruges. Ma noi siamo l'Inter, ci siamo preparati bene. Sia in campionato che in Coppa Italia abbiamo giocato tre buone gare, anche se non è arrivato il risultato. In questo momento abbiamo difficoltà nel segnare, cosa che non era mai successa l'anno scorso fino a gennaio. Dobbiamo lavorare di più, crederci. Sappiamo che sarà una partita non semplice, ma tutti insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni. Avevamo l'obiettivo di arrivare a marzo-aprile in corsa in tutte le competizioni". Che partita si aspetta Inzaghi? "Ci saranno dei momenti in cui saremo offensivi e altri in cui saremo difensivi. Loro ti vengono a prendere nei modi giusti, non sono ossessionati dal pressing. Serviranno testa e cuore: sul cuore non ho dubbi, ma anche la testa è molto importante". Sul pareggio di Salerno: "L'anno scorso abbiamo vinto 5-0 senza giocare bene come venerdì: allora avevamo fatto 4 tiri e 4 goal nel primo tempo, stavolta più di 20 tiri con un goal. Le critiche ci saranno sempre, è normale nel calcio. Cosa ci è mancato? Il risultato. Con Fiorentina, Juventus e Salernitana secondo me avremmo meritato la vittoria. Sono contento per quello che stiamo facendo in allenamento e in partita, non sono soddisfatto perché avremmo meritato altro". A Lisbona mancheranno Skriniar e Calhanoglu, entrambi assenti per infortunio. "Sono due giocatori importantissimi. Anche loro hanno qualche assenza: mi sarebbe piaciuto giocare con le due squadre al completo. Calhanoglu spero di poterlo avere già da sabato col Monza, mentre per Skriniar credo ci vorrà qualcosa in più". In Portogallo si è parlato anche di Sergio Conceição per la possibile successione di Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Scelti da Goal Dove vedere Milan-Napoli in tv e streaming

"Sia Conceição che Schmidt sono due ottimi allenatori. È stato un piacere sfidare Conceição e sarà un piacere sfidare Schmidt".