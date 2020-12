All'esame senza, forse, il proprio giocatore simbolo. La , dopo aver ottenuto la qualificazione in , torna a pensare al campionato. Con il dubbio Ciro Immobile.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha fatto il punto sulla condizione fisica dei suoi giocatori. L'attaccante è uno di quelli da valutare con maggior attenzione.

"Non so ancora come stanno i giocatori, soprattutto quelli che han giocato di più. Ieri abbiamo fatto solo lavoro scarico, abbiamo ancora due allenamenti e poi valuterò. Immobile è uno dei più affaticati. Nelle ultime due partite è uscito, gli ho risparmiato un po' di minuti. Bisognerà fare valutazioni anche su Luis Alberto, Leiva, Acerbi e Luiz Felipe".

Possibile che nel match contro l'Hellas, in programma sabato alle 20.45, Immobile osservi un turno di riposo, anche se rimane possibile un suo utilizzo dal primo minuto. Anche in porta continua il ballottaggio tra Reina e Strakosha.

"Sceglierò di partita in partita. Sono contento di entrambi. Di partita in partita deciderò, ancora non ho fatto una scelta precisa. Sono soddisfatto di come si stanno allenando, ma non avevo dubbi".