Caos in Portogallo: invasore calcia un giocatore del Vitoria Guimaraes e parte la rissa

Scene simili su un campo da calcio si vedono sempre più spesso: e forse bisognerebbe interrogarsi sul perché. In ogni caso, è successo ancora: un invasore di campo ha interrotto il gioco, spinto da motivi non troppo "tranquilli".

Siamo nei minuti di recupero della sfida tra Vitoria Guimaraes e Porto, gara importante per entrambe le formazioni, ma per ragioni differenti: i padroni di casa per accorciare sulla zona Conference League, gli ospiti per proseguire il cammino verso il titolo.

Al 93' la partita comunque sembra essere già decisa da una rete di Taremi siglata nel primo tempo: 0-1, con un uomo in più dall'80' per l'espulsione di Estupinan.

Ma è proprio nel recupero che entra in campo un invasore, dirigendosi senza correre verso Rochinha che allarga le braccia: l'invasore replica il gesto entrando a contatto con il calciatore del Vitoria, che lo spintona.

L'uomo, quindi, si dirige verso un altro componente della formazione di casa, Geny Catamo, e prova a scalciarlo: da lì in poi il caos. Scatta la rissa e l'invasore viene colpito duramente.

Gli steward a quel punto hanno protetto l'uomo e lo hanno portato fuori dal campo, con il gioco che è ripreso, a pochi minuti dalla fine.