Porte chiuse, ma fa invasione di campo per una foto con Messi: "Me l'hanno cancellata"

Il ragazzo entrato in campo durante Maiorca-Barcellona di sabato racconta: "Ho scavalcato un muro di due metri, una bella esperienza".

a porte chiuse, con giocatori, staff tecnico e sanitario, e pochi addetti come unici presenti negli stadi spagnoli. Nonostante le restrizioni per contrastare la pandemia di coronavirus e la mancanza dei tifosi, uno di loro è comunque riuscito ad entare in campo per Maiorca- per una foto con Messi. Un'invasione progettata da tempo.

L'uomo di origine francese, infatti, ha parlato a Cadena COPE di come avesse progettato messi addietro l'ingresso sul terreno di gioco. Nemmeno le porte chiuse l'hanno fermato, stupendo il mondo con il suo apparire sul campo dell'Estadi Visit Mallorca.

Subito fermato dagli agenti mentre correva verso Messi al minuto 52, ha raccontato quanto fatto nella giornata di ieri:

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

"Messi è da sempre il mio idolo, ho sempre sognato di incontrarlo almeno per una foto. Avevo pianificato tutto già prima della pandemia, sono riuscito a entrare nello stadio vuoto e poi in campo, però i poliziotti mi hanno intercettato. Avevo atteso il 40' con alcuni amici, poi ho scavalcato un muro di circa 2 metri".

Viste le limitazioni per coronavirus, la Liga denuncerà l'uomo, che rischia una multa salatissima. Per il giovane però nessun rimorso:

"E' stata una bella esperienza. Ho saltato dentro lo stadio, sono andato allo stand Sol, giù per le scale e sono saltato nel campo. Per colpa del virus Messi non voleva scattare la foto".

Alla fine la foto è stata scattata, ma immediatamente cancellata da parte della polizia: le forze dell'ordine hanno fatto eliminare al ragazzo tutte le immagini, contollando il suo cellulare in modo che non ci fosse traccia delle stesse nel cestino dello smartphone o in gruppi whatsapp.