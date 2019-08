International Champions Cup 2019 al Benfica: i portoghesi succedono al Tottenham

Deve ancora giocarsi l'ultima partita fra e , ma l'International Champions Cup 2019 ha già un suo vincitore: il di Bruno Lage, protagonista di uno sfolgorante avvio di stagione.

I portoghesi hanno collezionato 9 punti vincendo tutte e 3 le gare in programma del torneo entro i 90 minuti e sono succeduti al nell'albo d'oro del torneo. Percorso netto dunque per le Aquile, che hanno battuto nell'ordine i messicani del Chivas Guadalajara (3-0) e due squadre italiane, la di Montella (2-1) e il di Giampaolo (1-0).

✨🏆✨



With the result in , @SLBenfica have officially been crowned Champions of #ICC2019! Congratulations!#EPluribusUnum pic.twitter.com/zM5ZZwGBEe