Internacional-Gremio derby infuocato: Lucas Silva colpito al volto da un telefono

I derby sono sempre gare molto sentite dai tifosi, a maggior ragione in Brasile dove lo spirito 'latino' vien fuori con tutta la sua forza: in Internacional-Gremio, valido per l'andata della semifinale del campionato Gaucho, si è però varcata la soglia della legalità.

Il match, per la cronaca, è stato vinto dal Gremio con un netto 0-3, ma la giornata di giubilo è stata inevitabilmente macchiata da un episodio capitato nel corso dei festeggiamenti per la terza rete, un rigore trasformato da Diego Souza a 28 minuti dalla fine.

Na comemoração do terceiro gol, um celular foi atirado no rosto do gremista Lucas Silva. pic.twitter.com/tMbzLxovcu — ge (@geglobo) March 19, 2022

L'esultanza della squadra ospite è stata interrotta da un lancio di oggetti, tra cui un telefono che ha colpito in pieno volto Lucas Silva, ex Real Madrid: il dispositivo è stato poi raccolto e mostrato a tutti dall'arbitro Jean Pierre Lima, che lo ha consegnato ad uno dei suoi assistenti.

L'impatto ha causato un taglio nei pressi della bocca per Lucas Silva, curato prontamente dallo staff medico per l'avvenuta fuoriuscita di sangue. Alla fine si è resa necessaria la sostituzione con Gabriel Silva.

Non è la prima volta che il 'Grenal' è teatro di atti di violenza: l'incontro valido per la fase iniziale del Gaucho, previsto il 26 febbraio, era stato rinviato in seguito all'aggressione del pullman del Gremio. A farne le spese il centrocampista paraguaiano Mathías Villasanti, colpito da un sasso che lo aveva costretto al ricovero in ospedale.