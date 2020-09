Inter, è il giorno di Vidal: visite mediche in corso

Arturo Vidal inizia di fatto la sua avventura all’Inter. Il centrocampista si sta sottoponendo alle visite che precedono la firma sul contratto.

L’attesa è stata lunga, ma alla fine ogni tessera del puzzle sta andando al suo posto. Arturo Vidal, dopo essere atterrato a Linate nella serata di domenica, è pronto a compiere gli ultimi passi che conducono dritti alla firma sul contratto che lo legherà all’ per le prossime stagioni.

Nella mattinata di lunedì, il centrocampista cileno ha iniziato le visite mediche di rito. Il programma prevede le prossime ore suddivise tra il CONI e l’Humanitas e successivamente in passaggio in sede dove ad attenderlo ci sarà un biennale con opzione per il terzo anno da siglare.

Vidal dovrebbe unirsi ai suoi nuovi compagni martedì e quindi sarà di fatto a disposizione di Conte già per la gara di debutto in campionato dell’Inter in programma sabato prossimo a Milano contro la .

Per l'ormai ex giocatore del si tratta ovviamente di un ritorno in , visto che dal 2011 al 2015 ha vestito per quattro stagioni la maglia della , vincendo da grande protagonista 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane ed 1 .

Ora, a 33 anni, una nuova avventura tinta di nerazzurro.