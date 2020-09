Inter, attesa finita: Vidal è atterrato a Milano

Arturo Vidal è atterrato in Italia. L’intesa con il Barcellona ed il giocatore c’è già, è ormai ad un passo l’approdo all’Inter.

Arturo Vidal è pronto a vestirsi di nerazzurro. Il cileno sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’. Il centrocampista è arrivato a Milano questa sera.

Il volo che ha portato l'ex e è atterrato intorno alle 20.30 a Milano. Domani sarà finalmente il giorno delle visite mediche e, con ogni probabilità, dell'ufficialità.

L'Inter è pronta a sistemare le ultime formalità che precederanno la firma sul contratto che legherà Vidal ai nerazzurri. Nei giorni scorsi si è parlato di un biennale con opzione per il terzo.

Altre squadre

Un grande regalo, l'ennesimo della società per Antonio Conte: dopo Eriksen, Kolarov e Hakimi, i nerazzurri in questo 2020 aggiungono un altro giocatore di livello internazionale a una rosa che ora sembra pronta per sfidare la Juventus.