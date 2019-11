Inter-Verona, le pagelle: Silvestri top, delude Lukaku

Grande prestazione di Silvestri e dei difensori del Verona. Nell'Inter deludono Lukaku e Lautaro Martinez, De Vrij e Barella i trascinatori.

LAUTARO MARTINEZ 5 - Che non sia la sua serata lo si capisce dal riscadalmento, quando colpisce tre legni e scuote la testa. Durante la partita le cose non vanno meglio e il Toro non ha mai il guizzo giusto.

LUKAKU 5 - Cerca sempre di girarsi col fisico e calciare in porta, ma viene costantemente murato dai difensori del . Troppo brutto per essere vero il colpo di testa con cui serve il pallone tra le mani di Silvestri a tu per tu.

BARELLA 7 - Lotta per tutta la partita, anche se spesso risulta frenetico. E' comunque l'ultimo a mollare e la perla con cui decide la partita spazza via qualsiasi critica sulla sua prestazione.

LAZARO 6,5 - Piano piano sta prendendo confidenza con il suo ruolo e anche se non sempre fa la scelta giusta è lui a servire l'assist per il pari di Vecino con un preciso cross.

SILVESTRI 7 - Miracoloso il suo intervento sulla linea nel primo tempo sul tiro a botta sicura di Vecino. Per il resto si fa trovare semrpe pronto, sia in uscita che nei tiri dalla distanza.

EMPEREUR 6,5 - I centrali del Verona hanno fatto un'ottima partita, ma lui è quello che ha spiccato più di tutti. Schierato un po' a sorpresa da Juric, è riuscito praticamente ad annullare Lukaku.

INTER (3-5-2): Handanovic 5,5; Skriniar 6, De Vrij 6,5, Bastoni 6; Lazaro 6,5 (85' D'Ambrosio sv), Vecino 6,5, Brozovic 5,5, Barella 7, Biraghi 5,5 (63' Candreva 6); Lukaku 5, Lautaro Martinez 5 (81' Esposito sv).

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 7; Rrahmani 6,5, Gunter 6, Empereur 6,5; Faraoni 6, Amrabat 6,5, Pessina 5,5, Lazovic 6; Zaccagni 6,5 (50' Tutino 6), Verre 6,5 (63' Henderson 5,5); Salcedo 6 (84' Stepinski sv).