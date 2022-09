Inter-Torino 1-0: Brozovic prende per mano i nerazzurri, Toro ko in extremis

La formazione di Simone Inzaghi torna alla vittoria con una rete allo scadere del centrocampista croato, ma bella prova complessiva dei granata.

I fischi alla fine del primo tempo descrivono alla perfezione il momento vissuto dai nerazzurri: impacciati, macchinosi, tremendamente prevedibili, almeno per metà gara. Alla fine, però, l'Inter di Simone Inzaghi contro il Torino ce l'ha fatta.

Leggeri, a volte, come quando si fanno bucare da un ottimo Vlasic, che conclude dall'interno dell'area di rigore trovando il riflesso di Handanovic al 20'. L'Inter si rende pericolosa con Marcelo Brozovic nel finale, ma il suo destro termina alto di poco.

Handanovic si supera su un colpo di testa di Sanabria in apertura di ripresa, e i segnali non sono incoraggianti. Lo sloveno chiude lo specchio a Rodriguez al 57', quando lo svizzero calcia una punizione deviata da Barella, rasoterra, dal limite. Il primo tiro nello specchio, da parte dell'Inter, arriva al 66' con un destro debole di Dzeko, ma i nerazzurri non migliorano.

I primi segnali della formazione di Inzaghi arrivano negli ultimi 20 minuti, quando l'Inter alza i giri e prova a forzare la cassaforte del Torino: Milinkovic-Savic costretto al super intervento sul colpo di testa di Skriniar. Alla fine, però, è la formazione nerazzurra a vincere: cross tagliato di Barella e tocco pregevole di Brozovic, che anticipa Milinkovic-Savic e manda in estasi San Siro, riportando i tuoi tifosi al successo.

LA FOTO

Getty

La disperazione di Lautaro Martinez poco prima del goal del vantaggio dell'Inter.

INTER-TORINO, I GOAL

INTER-TORINO 1-0, 89' BROZOVIC - Cross di Barella sul secondo palo per Brozovic che la tocca con l'esterno, anticipando sull'uscita Milinkovic-Savic per il vantaggio nerazzurro.

INTER-TORINO, LA MOVIOLA

Al 22' Ayroldi chiede di aspettare per una trattenuta sospetta su Sanabria, ma lascia proseguire: abbraccio in area di rigore, situazione rischiosa per l'Inter. Ayroldi impegnato al 51' quando estrae un cartellino rosso all'indirizzo di Sanabria per una gomitata su Calhanoglu: il direttore di gara la va a rivedere al VAR e corregge la decisione, ammonendo il giocatore del Toro.

INTER-TORINO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

INTER-TORINO 1-0

MARCATORI: 89' Brozovic (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6, De Vrij 6, Dimarco 5.5 (76' Bellanova 6); Dumfries 5 (68' Bastoni 6), Barella 6, Brozovic 6.5, Calhanoglu 6 (77' Mkhitaryan 5), Darmian 5.5 (85' Gosens 6); Lautaro 6, Dzeko 5 (68' Correa 6).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6, Buongiorno 5.5, Rodriguez 6 (76' Zima 5.5); Lazaro 6 (90' Singo sv), Lukic 6, Linetty 6 (69' Ilkhan 6), Vojvoda 6; Vlasic 6.5, Seck 6 (69' Radonjic 5.5); Sanabria 6 (90' Pellegri sv).

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Sanabria (T), Brozovic (I), Lukic (T)

Espulsi: