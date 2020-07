Inter-Torino, le formazioni ufficiali: Eriksen e Skriniar in panchina, Lukaku in tribuna

Le formazioni ufficiali di Inter-Torino: in difesa c'è Godin con De Vrij e Bastoni, Borja Valero sulla trequarti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-TORINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Alexis Sanchez, Lautaro Martinez.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi, Aina; Verdi, Belotti.

Diverse esclusioni eccellenti per Antonio Conte, a partire da quella di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sarà rischiato e non va neanche in panchina. Davanti Lautaro e Alexis. Novità anche sulla trequarti: Borja Valero confermato, Eriksen in panchina. L’ex D’Ambrosio preferito a Candreva e Moses a destra, mentre in difesa Skriniar perde i ballottaggi con Godin e Skriniar per affiancare De Vrij.

Longo ripropone il solito 3-5-2 con Verdi a fare coppia con Belotti in attacco. De Silvestri e Aina occupano le corsie, con Ansaldi che si accentra nei tre mediani. In difesa Bremer chiude il reparto con Nkoulou e Izzo.