Inter-Torino, le formazioni ufficiali: Sanchez titolare, Belotti ko

Le formazioni ufficiali di Inter-Torino: Sanchez e non Lautaro, Young a sinistra, Ranocchia in difesa: fuori De Vrij. Giampaolo perde Belotti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-TORINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Verdi. All. Giampaolo.

L' , per mettersi in scia delle big e puntare alla vetta, ospita un protagonista di un avvio deludente e chiamato a far punti per risalire la china.

Altre squadre

Conte sceglie Sanchez al posto di Lautaro, a sinistra c'è Young, in difesa Ranocchia centrale (fuori De Vrij). Giampaolo passa al 3-5-2, con Singo e Ansaldi a tutta fascia: Belotti ko nel riscaldamento, al suo posto Zaza.