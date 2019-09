Inter, svelata la terza maglia 2019/2020: richiami a Ronaldo e Triplete

Nerazzurra, turchese, gialla e nera. L' completa il proprio 'outfit' per la stagione appena iniziata, alzando il sipario sulla terza maglia per il 2019/2020.

Il club di Suning ha svelato un ulteriore kit dopo quello casalingo e da trasferta, optando per una divisa interamente nera caratterizzata da bordi e rifiniture in giallo.

🚨 | THIRD KIT



👕 Qui tutti i dettagli 👉 https://t.co/CA8qxNWyQk @Pirelli @nikefootball @nikefootballita

L'articolo prosegue qui sotto

"La nuova divisa racchiude in sé elementi delle sue maglie iconiche delle stagioni 1997-98 e 2009-10, in cui i Nerazzurri hanno conquistato alcuni dei successi più spettacolari della storia del club".

"L’influenza della divisa 1997-98, indossata dal leggendario campione brasiliano Ronaldo, è particolarmente forte come si evince dal ritorno dello sfondo scuro, elegantemente caratterizzato da finiture e dettagli giallo brillante. La maglia presenta inoltre un colletto a girocollo, come nella stagione 2009-10 quando il club vinse un triplete senza precedenti in ".