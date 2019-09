Inter, tensione Lukaku-Brozovic: divisi dai compagni, contatto sfiorato

In casa Inter il clima non è stato sereno dopo la brutta prestazione contro lo Slavia. Lukaku ha parlato ai compagni, Brozovic non lo ha digerito.

La brutta prestazione in contro lo Slavia Praga ha portato con sé alcune scorie in casa . Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', ci sarebbe stato un momento di tensione nell'ambiente nerazzurro, anche "esagerato" per l'inizio di stagione che sta vivendo la squadra di Antonio Conte.

Nel post-partita di San Siro, Romelu Lukaku era uno dei più delusi ed ha voluto parlare ai compagni nello spogliatoio. Avrebbe fatto riferimento ad un atteggiamento troppo difensivo tenuto dagli altri giocatori, ha invitato tutti a seguire il piano tattico di Conte.

La cosa non è però andata giù a Marcelo Brozovic: il croato ha letto nelle parole di Lukaku dei riferimenti personali, tra i due sono volate parole non proprio amichevoli e si è sfiorato il contatto. Brozovic ha voluto affrontare testa a testa Lukaku, i due poi sono stati divisi dai compagni, non si è arrivati alle mani per intendersi.

Una reazione scomposta e parecchio nervosa del centrocampista croato (uno dei peggiori in campo contro lo Slavia Praga). Per Brozovic probabilmente non era serata da nessun punto di vista e al termine della partita il nervosismo ha avuto la meglio.

Antonio Conte dopo la partita ha dormito ad Appiano Gentile, sbollendo la rabbia accumulata dopo la partita e cercando di capire come intervenire per migliorare la situazione.

Una cosa è certa in casa Inter: tutto dovrà essere chiarito prima di sabato sera, perché il Derby contro il potrebbe dare nuova fiducia alla squadra di Conte, o in caso contrario aprire un 'caso' dopo già la brutta prestazione di Champions.