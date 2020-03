Gli affanni dell'Inter: la squadra di Conte stecca con le 'big'

La sconfitta patita contro la Juventus, ha confermato come l’Inter faccia grande fatica con le ‘big’. Poche le soddisfazioni in stagione.

Poteva essere uno snodo fondamentale per la corsa che porta dritta a lo Scudetto e probabilmente lo è stato. La , battendo domenica sera 2-0 l’, si è ripresa la vetta della classifica ed ha portato il suo vantaggio sui meneghini, che sono attualmente terzi e con una gara ancora da recuperare, a +9.

Per i nerazzurri il discorso titolo si è fatto ora in salita e a frenare il loro cammino è stata, tra le altre cose, la difficoltà nel riuscire a fare punti con le dirette concorrenti.

Se infatti la stagione si era aperta bene con una vittoria ottenuta a San Siro contro la nel quinto turno di campionato (allora in pochi avrebbero probabilmente immaginato i biancocelesti come tra i grandi contendenti al titolo), le uniche tre sconfitte patite nel corso del torneo sono arrivate contro la Juventus (2-1 a San Siro all’andata che è valso il primo ko stagionale nel campionato e 2-0 al ritorno) e la Lazio (2-1 all’Olimpico nel 24esimo turno, ovvero la penultima partita giocata).

Altre squadre

Risultati questi che stanno ovviamente facendo la differenza nella corsa allo Scudetto, che vanno ad aggiungersi ai pareggi ottenuti a San Siro con le altre due squadre di alta classifica, ovvero l’ (1-1) e la (0-0).

Un problema, quello dei risultati con le ‘big’, che si è evidenziato anche nelle coppe. La prima sconfitta stagionale in assoluto è arrivata il 2 ottobre in casa del (2-1 pochi giorni prima del ko interno contro la ), mentre il 5 novembre si è registrata la sconfitta in casa del (3-2), che unita al 2-1 interno patito contro un Barcellona fortemente rimaneggiato il successivo 10 dicembre, è valsa l’eliminazione dalla .

Anche in Coppa le cose non sono andate molto meglio, visto che alla terza uscita in assoluto, la semifinale di andata contro il , è arrivato un altro ko interno per 1-0.

Le vere soddisfazioni contro avversarie di rango l'Inter le ha colte quasi tutte nel Derby della Madonnina, visto che l’Inter ha battuto in campionato due volte su due il (0-2 e 4-2).

I numeri non mentono: in 37 partite da tecnico dell’Inter, Antonio Conte ha totalizzato 22 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte e queste ultime sono arrivate contro Juve, Lazio, Barcellona, e Napoli, ovvero tutte contro delle ‘big’.