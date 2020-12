Inter-Spezia, Eriksen si scalda per 35 minuti ma Conte non lo fa entrare

Conte ha mandato Eriksen a scaldarsi ad inizio ripresa, ma poi ha deciso di non farlo entrare in campo.

Ha iniziato il riscaldamento insieme ad Arturo Vidal ed Ivan Perisic, all'inizio del secondo tempo, quando Stefano Sensi aveva appena fatto il suo ingresso in campo al posto di un opaco Gagliardini. Ma anche stavolta Antonio Conte ha deciso di non concedere spazio a Christian Eriksen.

Nel primo tempo della sfida contro lo , l' ha pagato la giornata no di Brozovic e Gagliardini, decisamente i peggiori in campo tra le fila nerazzurre. La partita dell'ex atalantino è durata solo 45 minuti, lasciando appunto spazio a Sensi nell'intervallo. Brozovic, invece, nonostante fosse già ammonito e avesse rischiato il secondo cartellino giallo, è rimasto in campo fino al minuto 65, quando al suo posto Conte ha mandato in campo Arturo Vidal.

Eriksen ha continuato a riscaldarsi fino al minuto 80, quando Conte ha deciso di esaurire i tre cambi residui, inserendo Perisic, D'Ambrosio e Darmian. Niente spazio per il danese, dunque, che a dieci minuti dalla fine ha dovuto rassegnarsi.

#Eriksen aveva iniziato a scaldarsi ad inizio ripresa. Alla fine, sconsolato, torna a sedersi in panchina quando Conte fa un triplo cambio esaurendo le sostituzioni. Titoli di coda. #InterSpezia — Renato Maisani (@RenatoMaisani) December 20, 2020

Proprio mentre i tre compagni si apprestavano ad entrare in campo, Eriksen - che si stava scaldando sotto la Curva Sud, come di consueto - ha attraversato il campo a testa bassa, superando la panchina dello Spezia prima e quella dell'Inter poi, andandosi a sedere mentre Conte era intento a dare istruzioni ai nuovi entrati. Nessuna smorfia, nessun gesto di stizza: soltanto un'evidente rassegnazione.

Il destino appare già segnato: entro un mese Eriksen e l'Inter si diranno addio. E forse capiremo perché.