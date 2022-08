Segnano Correa, Lautaro Martinez e Calhanoglu, i meneghini battono lo Spezia ottenendo la seconda vittoria in altrettante gare di campionato.

Due gare, due vittorie. L'Inter batte lo Spezia all'esordio a San Siro, conquistando il secondo successo in campionato. 3-0 a San Siro stavolta con la prima realizzazione di Lautaro Martinez: assist di Lukaku e ritorno della Lu-La. In goal anche Calhanoglu, che prima della sfida aveva avuto qualche problemino nel riscaldamento.

Inter in controllo per tutta la gara, Spezia mai pericoloso dalle parti di Handanovic: una vittoria senza il minimo pericoloso per i meneghini, che nella prima frazione hanno colpito una traversa con l'infermabile Lukaku, migliore in campo dei suoi.

Nella ripresa dentro Correa e Dzeko, che costruiscono la terza rete dell'Inter: gara chiusa e sei punti in classifica per il team di Inzaghi.

INTER-SPEZIA 1-0, 35' LAUTARO MARTINEZ - Lukaku riceve in area da Barella, torre per l'accorrente Lautaro Martinez che col sinistro in corsa batte Dragowski dalla distanza.

INTER-SPEZIA 2-0, 52' CALHANOGLU - Lukaku per Skriniar, batti e ribatti in area ospite, arriva Calhanoglu che con un colpo da biliardo batte per la seconda volta Dragowski.

INTER-SPEZIA 3-0, 82' CORREA - Lancio per lungo per Dzeko, stop, dribbling sul portiere e tocco al centro per Correa: difensore superato e destro da centro area per il tris.

E' regolare la rete di Lautaro Martinez, Lukaku non è in fuorigioco al momento del lancio di Barella e del colpo di testa per il compagno di reparto. Nessun dubbio neanche in occasione del raddoppio di Calhanoglu. Dzeko parte in posizione regolare in occasione del tris.

INTER-SPEZIA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

INTER-SPEZIA 3-0

MARCATORI: 35' Lautaro Martinez, 52' Calhanoglu, 82' Correa

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 6.5, Barella 6.5 (76' Gagliardini 6), Brozovic 6 (85' Asllani sv), Calhanoglu 7, Dimarco 6 (68' Gosens 5.5); Lautaro 7 (76' Correa 7), Lukaku 7 (68' Dzeko 7). All. Inzaghi

SPEZIA (3-5-1-1): Dragowski 6; Kiwior 5, Caldara 5 (67' Strelec 6), Nikolaou 5; Gyasi 5.5, Sala 5 (67' Hristov 6), Bourabia 5.5, Bastoni 5.5 (80' Kovalenko sc), Reca 5.5; Agudelo 5; Nzola 5. All. Gotti

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: -

Espulsi: -