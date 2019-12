Inter-SPAL 2-1: Furia Lautaro Martinez, sorpasso alla Juventus

Doppietta di Lautaro Martinez a San Siro e Juventus scavalcata in classifica: alla SPAL non è bastato il goal di Valoti.

È sorpasso. L' approfitta del passo falso della , fermata sul pari in casa dal , e si prende la vetta della classifica. Decisivo, come spesso capitato quest'anno, ancora Lautaro Martinez, autore di un'altra doppietta da centravanti puro che ha piegato la resistenza di una , apparsa ancora in difetto sul piano agonistico.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Una gara non molto spettacolare quella andata in scena a San Siro e sbloccata, appunto, da un bel destro dalla distanza di Lautaro Martinez, che dopo un quarto d'ora di equilibrio totale, ha trovato il modo di battere Berisha. La reazione della SPAL non è arrivata e allora l'Inter, dopo aver amministrato il vantaggio, ha piazzato la stoccata del 2-0 prima dell'intervallo, ancora con il suo numero 10 abile a staccare di testa su perfetto cross di Candreva e a far nuovamente secco Berisha.

Ad inizio ripresa, però, la SPAL ha trovato la forza di reagire trovando la rete grazie ad un'iniziativa personale di Valoti che ha costretto l'Inter, accompagnata dal calorosissimo pubblico presente sugli spalti, ad attendere come una liberazione il triplice fischio di Irrati che ha sancito vittoria e sorpasso sulla .

Nerazzurri che, specialmente nel finale, sono parsi un po' in riserva d'ossigeno e che, dopo aver fallito il colpo del ko per via di un clamoroso errore sottoporta proprio dello stesso Lautaro, hanno festeggiato sotto la Curva Nord il ritorno al primo posto solitario in classifica.

Venerdì a San Siro arriverà la e i nerazzurri dovranno dimostrarsi maturi per tenere testa alla Juventus fino a fine stagione. La SPAL, invece, ha molto su cui lavorare e adesso la posizione in classifica inizia a farsi preoccupante.

IL TABELLINO

INTER-SPAL 2-1

MARCATORI: 16' Lautaro Martinez (I), 41' Lautaro Martinez (I), 50' Valoti (S)

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Vecino, Lazaro (75' Biraghi); Martinez, Lukaku

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor (82' Jankovic); Strefezza (42' Cionek), Murgia, Valdifiori (70' Floccari), Kurtic, Reca; Valoti; Petagna

ARBITRO: Irrati

AMMONITI: Valdifiori (S), D'Ambrosio (I), Igor (S), Cionek (S), Murgia (S)