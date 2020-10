Inter, sollievo Young: tampone negativo, può tornare ad allenarsi

L’ex Manchester United è risultato negativo al test per il Covid-19: potrà tornare a lavorare coi compagni.

L’ ritrova un altro prezioso pezzo del puzzle. Ashley Young è risultato negativo al tampone per il Covid-19 effettuato nelle scorse ore. L’inglese può lasciare l’isolamento e tornare a disposizione di Antonio Conte.

Young era risultato positivo l’11 ottobre, durante la pausa per le Nazionali. Era rimasto a Milanello, in quanto non convocato dalla selezione inglese.

Ha dovuto saltare le delicate sfide contro il e contro il Mönchengladbach, poi ecco la buona notizia: tampone negativo alla vigilia della partita contro il .

L’ex United non potrà essere a disposizione di Conte già per domani, mentre è possibile l’impiego settimana prossima nella sfida di contro lo .

