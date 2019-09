Inter-Slavia Praga, Lukaku non è in dubbio: Lazaro verso il debutto

L'Inter esordirà in Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga: nessun problema per Romelu Lukaku, chance dal 1' per Valentino Lazaro.

Il primo posto solitario in campionato potrebbe dare ulteriore slancio all' , chiamata alla prima uscita in : a San Siro arrivano i cechi dello Slavia Praga, squadra che nella scorsa edizione di giunse fino ai quarti di finale venendo poi eliminata dal campione.

Avversario da non sottovalutare per i ragazzi di Antonio Conte che avrà regolarmente a disposizione Romelu Lukaku: il belga aveva lamentato un dolore alla schiena che pare completamente superato, tanto da indurre all'ottimismo per il suo utilizzo dal 1'.

Al fianco del belga ci sarà Lautaro Martinez, ma la novità più rilevante è la presenza di Valentino Lazaro sulla fascia destra al posto di Antonio Candreva: se le sensazioni dovessero essere confermate, per l'austriaco si tratterebbe del debutto assoluto in gare ufficiali con la maglia nerazzurra dopo aver giocato soltanto una manciata di minuti nella prima amichevole stagionale col Lugano.

Matias Vecino dovrebbe avere la meglio su Nicolò Barella, confermatissimi Marcelo Brozovic e soprattutto Stefano Sensi, decisivo contro l' con il goal che è valso una preziosa vittoria. Possibile riposo in difesa per Diego Godin: nel terzetto con Stefan De Vrij e Skriniar potrebbe avere spazio Danilo D'Ambrosio, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti sabato sera.

Lo Slavia Praga dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 e con Skoda come terminale offensivo, supportato da Masopust, Stanciu e Olayinka. Occhio al talento di Soucek in mediana, uno degli elementi più in vista che in passato venne seguito con interesse dalla .

Ecco le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda.