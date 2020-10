Inter, Skriniar ancora positivo al coronavirus: salta anche il Borussia Monchengladbach

Milan Skriniar è risultato ancora positivo al Covid-19 durante il tampone di controllo in Slovacchia e salterà dunque anche la sfida di Champions.

Non arrivano buone notizie per mister Conte in vista della sfida di in programma mercoledì 21 contro il Monchengladbach: Skriniar non prenderà sicuramente parte alla partita che l' giocherà contro i tedeschi.

Il difensore slovacco è risultato ancora positivo al coronavirus dopo aver effettuato il tampone di controllo nella giornata di ieri: anche in caso di esito negativo il giocatore non sarebbe potuto rientrare in prima del 21 ottobre, dato che in Slovacchia i giorni della quarantena ammontano ancora a 14 e il centrale nerazzurro era risultato per la prima volta positivo lo scorso 7 ottobre.

A complicare le cose l'ultimo controllo di ieri, che ha confermato come il giocatore sia ancora infetto dal Covid-19. Il difensore salterà dunque con certezza sia il derby di campionato contro il Milan che il primo turno di Champions League.