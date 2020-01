Inter, esame Scudetto a Napoli: Sensi e Fabian ok, fuori Godin?

Napoli-Inter chiude la diciottesima giornata di Serie A: Gattuso recupera Fabian Ruiz ma è senza Mertens, Conte ritrova Sensi e pensa a Bastoni.

Le luci del San Paolo, nel giorno dell'Epifania, si accendono su -. Il big match che chiuderà la diciottesima giornata di offre a Gattuso e Conte una chances importante per testare le rispettive velleità.

Da un lato i partenopei, in convalescenza dopo la crisi di inizio stagione ma che col successo in casa del potrebbero aver ritrovato marcia e morale. Dall'altro, la squadra di Conte appaiata alla e in piena lotta Scudetto.

Per l'Inter quello di Fuorigrotta è un esame chiave per testare maturità e ambizioni da titolo, in uno stadio che la vede non fare bottino pieno dal lontano 1997. Di contro, il Napoli ritroverà un San Paolo gremito come non accadeva da mesi e tenterà il colpaccio per rilanciarsi.

Gattuso recupera Fabian Ruiz dall'influenza ma deve fare a meno di Koulibaly e Mertens, nonchè di Maksimovic e Ghoulam: dubbio Hysaj-Luperto in difesa, con Di Lorenzo pronto ad essere spostato al fianco di Manolas. Allan e Zielinski mezzali, in avanti il tridente Callejon-Milik-Insigne.

Conte pensa di lasciare in panchina Godin e lanciare Bastoni dal 1' in retroguardia, ritrova Sensi e conferma Gagliardini. Sulle fasce Candreva e Biraghi, in attacco il tandem che sta trascinando l'Inter: Lukaku-Lautaro. Fischio d'inizio alle 20:45.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.