Inter-Sassuolo, serataccia per Ruan: autogoal e deviazione decisiva, esce al 64'

Il difensore neroverde protagonista in negativo in tutti e tre i goal dell'Inter a San Siro: serata da dimenticare.

Sarà un Inter-Sassuolo indimenticabile, quello disputato da Ruan Tressoldi: ma non in positivo. Il difensore neroverde è stato, suo malgrado, protagonista in negativo della sfida di San Siro.

Protagonista, sì: in tutti e tre i goal. Quello siglato da Romelu Lukaku nul primo tempo, con una marcatura non irresistibile, prima della conclusione vincente del belga.

E nel secondo tempo nel 2-0 e nel 3-0: tutto in tre minuti. Cross di Bellanova, anticipo di Ruan che spiazza tutti, anche Consigli, suo portiere, insaccando nella sua porta. Autogoal.

Passano pochi giri d'orologio e l'Inter si butta in avanti con Lautaro Martinez che si accentra, fa partire una conclusione e trova ancora la deviazione di Ruan.

Anche in questo caso Consigli spiazzato, ma non è autorete: solo tocco che inganna tutti, per il 3-0 dell'Inter. E la sua serata, sostanzialmente, termina qui.

Perché cinque minuti dopo, al 63', dionisi lo sostituisce facendo entrare Ferrari. Sì, proprio una serata da dimenticare per Ruan.