Inter-Sassuolo rinviata a data da destinarsi: c’è il comunicato della Lega

La sfida Inter-Sassuolo, valida per i nono turno di ritorno del campionato si Serie A, è stata rinviata. E’ stata la Lega Serie A a comunicarlo.

La notizia era nell’aria, adesso però c’è anche l’ufficialità: Inter-Sassuolo, sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, è stata rinviata.

A comunicarlo attraverso una nota ufficiale è stata la Lega Serie A.

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara INTER-SASSUOLO, programmata per sabato 20 marzo 2021 alle ore 20.45 valida per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM”.

A rendere necessario il rinvio della gara sono state le molte positività al Covid-19 riscontrate negli ultimi giorni all’interno del gruppo squadra dell’Inter. Dagli ultimi test sono risultati positivi prima Handanovic, poi D’Ambrosio ed infine Vecino e De Vrij.

Nelle scorse ore, l’ATS di Milano aveva reso nota la sua decisione di non far disputare la partita in seguito alla sospensione per quattro giorni di qualsiasi attività della compagine nerazzurra.