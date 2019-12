Inter-Roma, Pau Lopez in forte dubbio: problema muscolare

Pau Lopez ha rimediato un guaio muscolare ed è a rischio per l'Inter: pronto Mirante. Convocato Cardinali, portiere della Primavera.

Questa, per la , non ci voleva proprio. I giallorossi rischiano di dover fare a meno di Pau Lopez, il loro portiere titolare, per la delicata e importantissima sfida di San Siro contro l' : colpa di un problema muscolare che potrebbe rivelarsi fatale.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Pau Lopez l'ha accusato durante la rifinitura di ieri mattina, dovendo interrompere anzitempo la seduta. L'ex portiere del Betis è comunque partito con la squadra per Milano, ma i dubbi sul suo impiego o meno da parte di Paulo Fonseca non sono stati definitivamente sciolti.

Solo nelle ultimissime ore prima del match, insomma, si capirà se Pau Lopez sarà in grado o meno di sfidare l'Inter. Se non dovesse farcela, sarà Antonio Mirante a prendere il suo posto. Ironia della sorte, pure lui appena rientrato da infortunio.

A confermare i problemi di Pau Lopez è anche un altro dettaglio: a Milano c'è anche il classe 2001 Matteo Cardinali, portiere della Primavera di Alberto De Rossi, che inizialmente non era stato convocato da Fonseca. Se l'ex Betis non recupererà in tempo per la partita, il terzo portiere dietro a Mirante e Fuzato sarà lui.