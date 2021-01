Inter-Roma, club a lavoro per uno scambio tra Dzeko e Sanchez

Secondo 'Sky Sport', Inter e Roma sarebbero a lavoro per uno scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Trattativa a sorpresa.

Una trattativa a sorpresa quella nata oggi tra Inter e Roma. Da giorni Edin Dzeko vive ormai da separato in casa giallorossa, con Paulo Fonseca al momento non esistono infatti margini di tregua di pace.

La Roma sta cercando quindi una situazione vantaggiosa anche in sede di calciomercato, con tre giorni alla fine della finestra invernale. Secondo 'Sky Sport', i giallorossi avrebbero imbastito con l'Inter un possibile scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

Un affare appena nato, che quindi avrà bisogno di ore per definirsi e per trovare una quadra. Una cosa è certa, Edin Dzeko piace tantissimo ad Antonio Conte, che lo chiese all'Inter già un anno e mezzo fa. Sanchez piace alla Roma.

I due giocatori, per altro, hanno più o meno lo stesso ingaggio e la stessa età, con 32 anni per il cileno e 34 per il bosniaco. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Le due società sono a lavoro, con il tempo che stringe.