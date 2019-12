Inter-Roma 0-0: frenata nerazzurra, la Lupa strappa il pari a San Siro

L'Inter capolista interrompe la serie di vittorie dopo due mesi: a San Siro finisce 0-0 contro la Roma, infortuni per Santon e Candreva.

Uno 0-0 che non fa felice nessuno, ma che non scontenta nessuno e che, in soldoni, è il risultato che rispecchia l'andamento di una partita tutt'altro che entusiasmante. Forse ai punti avrebbe meritato qualcosina in più l', ma l'imprecisione dei nerazzurri sottoporta ha determinato il risultato a reti inviolate.

La , specialmente nel primo tempo, si è fatta preferire in mezzo al campo dove l'Inter, anche in virtù delle pesanti assenze di Sensi e Barella, ha fatto di necessità virtù puntando sulla quantità. I giallorossi, invece, che si sono presentati a San Siro con l'ex Zaniolo come falso nove (Dzeko è entrato in campo soltanto nel finale) e Mirante tra i pali, hanno portato a casa un punto decisamente prezioso in chiave Champions.

Proprio Mirante, con due interventi su Lukaku e Vecino, ha permesso alla Roma di chiudere il match con la porta inviolata, seppure un suo svarione con i piedi ha offerto ai nerazzurri l'occasione più ghiotta dell'intera gara, sprecata in malo modo da Brozovic che ha calciato alto da buona posizione. Prestazione opaca per il duo Lukaku-Lautaro, che specialmente nel secondo tempo ha patito le marcature attente e puntuali di Mancini e Smalling.

In attesa del risultato di - , dunque, i nerazzurri si portano a +2 dai bianconeri a pochi giorni dalla decisiva sfida contro il che determinerà il futuro di Handanovic e compagni in .

IL TABELLINO

INTER-ROMA 0-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (46' pt Lazaro), Vecino, Brozovic, Borja Valero (72' Asamoah), Biraghi (88' D'Ambrosio); Lukaku, Lautaro Martinez

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon (16' Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan (89' Florenzi), Pellegrini, Perotti (68' Dzeko); Zaniolo

ARBITRO: Calvarese

AMMONITI: Godin (I), Lazaro (I), Mancini (R), Brozovic (I)

ESPULSI: Nessuno