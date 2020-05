L'Inter riprende gli allenamenti: venerdì in campo a piccoli gruppi

Due mesi dopo l'ultimo impegno di campionato, l'Inter riprende le attività ad Appiano Gentile: prima seduta facoltativa e a piccoli gruppi.

Riecco l' . Dopo lo stop forzato del calcio a causa del protrarsi dell'emergenza Coronavirus, la rosa di Antonio Conte riprende lentamente le attività. Controlli sanitari ultimati: a partire da domani, venerdì 8 maggio, Lukaku e compagni potranno ritrovarsi ad Appiano Gentile.

La prima seduta, facoltativa e rigorosamente a piccoli gruppi, è in programma per il pomeriggio sotto lo sguardo di medico sociale e preparatore atletico. In un primo momento il giorno giusto era stato individuato in martedì, quindi in mercoledì, ma entrambe le soluzioni sono state poi scartate in quanto i test per il COVID-19 effettuati sui calciatori non erano ancora stati conclusi.

Step che, come riferisce l'ANSA, proprio oggi è stato infine completato. Anche se l'esito dei controlli sui singoli giocatori, necessari per seguire le linee guida del Viminale, non è stato ancora divulgato.

L'Inter si prepara dunque a tornare in campo, anche se naturalmente in maniera parziale ed incompleta, due mesi esatti dopo l'ultimo impegno: la gara di campionato disputata e persa lo scorso 8 marzo sul campo della .