L'Inter pesca dal Real Madrid: preso il 16enne Humanes Gomez

Manca solo l'ufficialità per l'approdo all'Inter di Hugo Humanes Gomez: classe 2007, sarà aggregato alla squadra Primavera.

Non solo i volti nuovi per la prima squadra, da consegnare a Simone Inzaghi per lanciare definitivamente l'assalto alla tanto agognata seconda stella: l'Inter pensa anche al futuro e, nello specifico, agli innesti per la formazione Primavera.

E' proprio qui che giocherà Hugo Humanes Gomez: secondo quanto riferito da 'Sky Sport', è praticamente fatta per l'ingaggio di questo attaccante di soli 16 anni, proveniente dal Real Madrid.

Nato il 29 gennaio 2007, Humanes Gomez è atterrato in Italia nella serata di ieri per il sostenimento delle visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai vice-campioni d'Europa in carica.

Come già scritto, sarà aggregato fin da subito alla Primavera di Cristian Chivu, a sua volta a caccia di riscatto dopo il mancato accesso ai playoff Scudetto della passata stagione.

Un'operazione dalla forte impronta futuristica, per un talento da coltivare e poi, chissà, lanciare una volta per tutte tra i grandi tra qualche anno, a crescita tecnico-tattica ormai ultimata.