Inter, c'è l'offerta del PSG per il riscatto di Icardi: 50 milioni più bonus

Il PSG è pronto a riscattare Icardi. Offerti all’Inter 50 milioni più 10 di bonus, ovvero meno dei 70 inizialmente pattuiti.

Quello di Mauro Icardi è un futuro ancora tutto da scrivere. Il bomber argentino, dopo mesi travagliati nei quali è stata sancita la rottura con l’, la scorsa estate si è trasferito al con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La sua prima stagione in è stata più che positiva, visto che le reti in campionato sono state 12 in 20 partite, alle quali vanno aggiunte, per fare un computo complessivo, altre 3 in due gare di Coppa di Lega e ben 5 in 6 di .

Pur non essendosi ritagliato un ruolo di titolare inamovibile, il bomber argentino anche con il PSG si è confermato giocatore letale anche e soprattutto nelle partite decisive e la cosa sembra aver convinto il club transalpino a presentare una prima offerta all’Inter per il riscatto.

Secondo quanto riportato da Sky, la cifra messa sul tavolo è di 50 milioni di euro ai quali andrebbero aggiunti altri 10 di bonus legati a traguardi non tutti facilmente raggiungibili. Una somma chiaramente importante, ma comunque inferiore ai 70 milioni stabiliti dall’opzione di riscatto che scadrà il prossimo 31 maggio.

Qualora non si dovesse trovare un accordo entro tale data, andrebbero ridiscussi tutti i termini dell’operazione ma non è escluso che, qualora dovesse esserci anche il benestare del giocatore, si possa posticipare la scadenza dell’opzione a favore dei parigini.