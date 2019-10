Inter-Parma 2-2: Karamoh e Gervinho frenano Conte, sfuma il sorpasso

L'Inter non va oltre il 2-2 casalingo contro il Parma e manca il sorpasso sulla Juventus che resta a +1. Protagonista l'ex Karamoh.

L' non approfitta del passo falso della e rimane a -1 dalla vetta della classifica non andando oltre il pareggio contro il . Una gara non brillantissima quella dei nerazzurri, parsi un po' prevedibili e, specialmente nel primo tempo, anche un po' lenti.

Conte risparmia soltanto De Vrij e Asamoah rispetto all'undici tipo, lanciando Bastoni e Biraghi che non riusciranno però a convincere.

Superata la metà di un primo tempo non esaltante, Candreva sblocca il risultato con un destro che - deviato prima da Kulusevski e poi da Dermaku - batte Sepe. Il goal dei padroni di casa dà però la scossa ai ducali che trovano subito il pari con l'applauditissimo ex Karamoh, bravo ad approfittare di un clamoroso errore di Brozovic. Poco dopo, un 'buco' dello stesso croato, spalanca le porte del contropiede ancora a Karamoh, stavolta abile a servire a Gervinho un comodo assist per l'1-2.

Dopo l'intervallo, l'Inter torna in campo decisamente con un altro piglio e trova presto il pareggio con Lukaku, bravo a spingere in rete un assist di Candreva: il goal viene in un primo momento annullato e poi convalidato dopo il check del var che però non chiarisce la posizione dell'autore dell'assist.

Da quel momento in poi, i nerazzurri attaccano a testa bassa, andando vicini al 3-2 con Lautaro e giocandosi anche le carte Esposito e Politano, senza però riuscire a completare la rimonta. Proprio il giovane Esposito sfiora un goal straordinario nel recupero, non inquadrando la porta per questioni di centimetri con una splendida girata. Il Parma, decisamente più rinunciatario nel secondo tempo, riesce comunque a portarsi a casa un punto prezioso.

IL TABELLINO

INTER-PARMA 2-2

MARCATORI: 24' Candreva (I), 26' Karamoh (P), 30' Gervinho (P), 53' Lukaku (I)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin (66' De Vrij), Bastoni; Candreva, Gagliardini (84' Politano), Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro (72' Esposito)

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo (66' Pezzella Giu.); Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski; Karamoh (71' Sprocati), Gervinho (84' Barillà)

AMMONITI: Barella (I), Candreva (I), Esposito (I), Sepe (P), Darmian (P)