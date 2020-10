Inter-Parma, possibile riposo per Lukaku: chance per Pinamonti

Antonio Conte potrebbe far rifiatare Lukaku contro il Parma, in vista del Real Madrid. Sanchez non al meglio, così entra in gioco Pinamonti.

L' continua il suo periodo altalenante, tra buoni risultati ed altri deludenti. Dopo l'ottima prova contro il in campionato, l'ultima sfida di ha visto pareggiare i nerazzurri a reti bianche contro lo Donetsk.

Sabato alle 18 arriva a San Siro il e la squadra di Antonio Conte vorrà dare continuità di vittorie almeno in , visto che in Champions League al momento sono arrivati due pareggi.

Mentre Antonio Conte prepara la partita e 'sfrutta' il suo nuovo profilo su Instagram, un'idea balena in testa all'allenatore nerazzurro: far rifiatare per la prima volta in stagione Romelu Lukaku, in modo da averlo al meglio per la sfida contro il di Champions League.

D'altronde la sfida contro le Merengues è praticamente quasi decisiva per il futuro in Champions League, mentre in campionato ancora siamo solo alle prime giornate. Vincere contro il Real Madrid sarebbe una grande prova di forza in Champions, mentre perdere sarebbe praticamente un addio alla competizione.

L'articolo prosegue qui sotto

E chi potrebbe giocare al posto di Lukaku contro il Parma? Sanchez sta un po’ meglio ma non è ancora guarito del tutto e per la partita resta in dubbio. Se ci dovesse essere, non sarebbe comunque al meglio. Per questo al momento i favori del pronostico li ha Pinamonti.

L'ex Genoa è subentrato nelle due ultime uscite dell'Inter, seppur per pochi minuti. Segnale che il giocatore sta cominciando ad apprendere gli insegnamenti tattici di Antonio Conte.

La coppia d'attacco dell'Inter potrebbe essere quindi formata da Lautaro e Pinamonti, con il second a fare le veci di Lukaku. Non è certamente un compito facile, ma prima o poi il giocatore italiano dovrà essere lanciato in campo, visto che si tratta della quarta e ultima punta a disposizione di Conte.