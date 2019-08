Inter, Nainggolan al Cagliari: ok dalla Cina, lunedì le visite mediche

Suning dalla Cina ha dato il via libera alla cessione di Radja Nainggolan dall'Inter al Cagliari: lunedì sosterrà le visite mediche con i sardi.

Arrivano novità importanti nella trattativa fra l' e il per la cessione in prestito ai sardi di Radja Nainggolan. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Suning dalla ha dato infatti il via libera alla cessione del belga, che lunedì sosterrà le visite mediche con il club rossoblù.

Già domani Nainggolan inizierà ad allenarsi nel Centro Sportivo di Asseminello, mentre la squadra di Maran sarà impegnata in per la doppia amichevole contro il .

Il centrocampista classe 1988 ha fatto 'una scelta di cuore', decidendo di tornare in Sardegna, dov'era esploso calcisticamente, anche di fronte all'interesse di altri club importanti come e .

Il Cagliari lo aspetta, ma ora manca davvero pochissimo a quello che inizialmente sembrava un sogno di calciomercato. Una volta definito l'arrivo di Nainggolan, il presidente Giulini e il D.s. Carli proveranno a chiudere con il Boca Juniors l'accordo per Nahitan Nandez in quella che è stata la trattativa più difficile.

Infine i sardi, autori di un calciomercato estivo importante, proveranno a chiudere per una punta (Defrel, Simeone e Ounas i nomi più caldi) e tengono vive le speranze di un ritorno in prestito dalla del giovane terzino sinistro Luca Pellegrini.

Se tutti gli obiettivi saranno raggiunti, Maran si ritroverebbe fra le mani una rosa molto competitiva, per un campionato che nella ricorrenza del centenario del club e del cinquantennale dello Scudetto, nelle ambizioni della società vorrebbe riportare il club a lottare per un posto in Europa.