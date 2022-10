Al "Breda" c'è solo l'Inter Women: poker delle nerazzurre contro il Milan nel Derby

Le ragazze di Guarino si impongono con quattro goal di scarto nella stracittadina contro la formazione di Ganz: doppietta di Polli.

Continua il percorso quasi perfetto dell'Inter Women di Rita Guarino, che mantiene il suo posto in vetta alla Serie A femminile e lo fa battendo nel Derby di Milano il Milan di Maurizio Ganz.

La partita dell'Ernesto Breda di Sesto San Giovanni ha solo un padrone, comunque, ed è la formazione nerazzurra che passa in vantaggio al 9' con van der Gragt, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

In realtà è proprio tutto il primo tempo a rendere chiaro il concetto che nel Derby ci sarebbe stata solo l'Inter: al 45' le ragazze di Guarino sono avanti per 3-0 con le reti di Chawinga e Polli, rispettivamente con un mancino al volo e con una conclusione deviata da Arnadottir.

In apertura di ripresa Polli fissa il punteggio sul 4-0, consegnando 3 punti importantissimi alle sue compagne, che permettono all'Inter di portare a 4 la striscia di vittorie consecutive e a 16 le lunghezze in classifica.

La formazione di Guarino rimane saldamente al comando, complice un avvio di stagione che l'ha vista pareggiare solo una volta nello spettacolare 3-3 contro la Juventus.

Le nerazzurre si trovano a +1 dalla Fiorentina, che ha battuto Pomigliano per 0-1: per il Milan tanto da riflettere e un -7 in campionato, rispetto alla vetta, che pesa.

Nel prossimo turno l'Inter se la vedrà contro il Sassuolo e le rossonere saranno impegnate nel big match della settima giornata, in casa contro la Juventus.