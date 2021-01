Inter-Milan, Pioli rivela: "Ibrahimovic ha chiesto scusa"

Stefano Pioli mastica amaro dopo la sconfitta nel derby contro l' maturata nel recupero in rimonta, dopo l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Zlatan Ibrahimovic.

Il tecnico ha analizzato la partita ai microfoni di 'Rai Sport', sottolineando in particolare l'inferiorità numerica dovuta all'esplulsione di Zlatan Ibrahimovic.

"Dispiace essere usciti da questa competizione, ci tenevamo. Possiamo tener testa ad un avversario molto forte. Essere in inferiorità numerica ha complicato la situazione. Ho avuto delle risposte importanti dalla squadra, la prestazione stasera c’è stata. Esco da questa sconfitta positiva e fiducioso per il futuro. La differenza l’ha fatta soltanto l’inferiorità numerica. In 11 vs 11 era una partita aperta e noi eravamo in vantaggio".