L'impatto della Champions League sul calendario di Serie A: ipotesi d'anticipo al 7 aprile

Milan, Napoli e Inter, impegnate nei Quarti, hanno chiesto alla Lega Serie A la possibilità di anticipare il turno pre-pasquale: si dialoga con le TV.

Le ore successive al sorteggio dei quarti di finale di Champions League, che ha messo di fronte Milan e Napoli da una parte e "accoppiato" l'Inter con il Benfica, tutte dallo stesso lato del tabellone, sono quelle degli effetti sul campionato e delle ipotesi sulle modifiche del calendario, come riporta "La Gazzetta dello Sport".

Perché il mese di aprile sarà sì quello della massima competizione europea per club, vero, ma anche quello in cui si definiranno una volta in più gli obiettivi delle squadre italiane, nei confini nazionali.

Per questo motivo, una volta fissate le date dell'andata dei quarti di finale di Champions League, ovvero martedì 11 aprile per quel che riguarda Benfica-Inter e mercoledì 12 aprile per Milan-Napoli, le tre italiane hanno chiesto delle modifiche all'attuale calendario della Serie A.

Sempre secondo quanto scritto dalla "La Gazzetta dello Sport", la Lega Serie A avrebbe dato l'ok per l'anticipo delle rispettive sfide, in programma originariamente sabato 8 aprile, a venerdì 7 aprile.

Si tratta, nello specifico, di Lecce-Napoli, Salernitana-Inter e Milan-Empoli, distribuite nella previsione iniziale tra le 12:30 e le 16:30 del sabato del turno pre-pasquale.

Con la nuova modifica, che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, le gare dovrebbero essere giocate alle ore 17 (Lecce-Napoli), alle ore 19 (Salernitana-Inter) e alle ore 21 (Milan-Empoli) di venerdì 7 aprile.

In queste ore, come riporta sempre "La Gazzetta dello Sport", è in corso un dialogo tra TV e club per far quadrare il tutto e consentire a Inter, Milan e Napoli di presentarsi al meglio agli impegni dei Quarti di Champions League.