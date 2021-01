Inter-Milan, le pagelle: lampo del vero Eriksen, Ibrahimovic e Leao troppo ingenui

Lukaku risponde con i fatti a Ibrahimovic, la cui espulsione indirizza la partita. Male Vidal, Kolarov e Perisic, Tatarusanu e Barella tra i migliori.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Praticamente mai impegnato dagli attaccanti avversari, subisce goal sull'unico tiro in porta, senza grandi colpe.

SKRINIAR 6,5 - Tiene a bada Leao e fa sentire la sua fisicità nei duelli aerei.

DE VRIJ 6,5 - Guida il reparto con la solita autorevolezza, una certezza assoluta per Conte.

Altre squadre

KOLAROV 5 - Lascia troppo spazio a Ibrahimovic in occasione dell'1-0, dimostrando ancora una volta di non essere a proprio agio nella difesa a 3. (92' YOUNG sv)

DARMIAN 5,5 - Preoccupato a contenere le avanzate di Hernandez, appare timido in fase offensiva. (46' HAKIMI 5,5 - Prova a sprigionare la sua velocità sulla fascia ma trova di fronte un avversario di tutto rispetto come Hernandez)

BARELLA 7 - Si conferma cuore, anima e polmoni di questa , nonostante i tanti chilometri percorsi riesce a non perdere qualità e lucidità nelle giocate, come in occasione della sterzata che porta al rigore dell'1-1.

BROZOVIC 6 - La solita, enorme quantità di palloni giocati e smistati davanti alla difesa. (88' ERIKSEN 7 - Entra e decide il derby con una punizione delle sue, una giocata magnifica che ricorda a tutti chi è il vero Eriksen)

VIDAL 5 - Prestazione abulica del cileno, che sembra anche a corto di benzina.

PERISIC 5 - Altra chance sprecata dal croato, mai incisivo sull'out sinistro. (67' LAUTARO MARTINEZ 6 - Regala nuova linfa ai nerazzurri, facendosi apprezzare per un paio di movimenti da grande attaccante)

SANCHEZ 6 - E' l'uomo più vivace e pericoloso tra i nerazzurri nel primo tempo ma cala vistosamente nella ripresa.

LUKAKU 7 - Una notte che ricorderà a lungo: risponde a Ibrahimovic a parole e con i fatti, segnando il rigore dell'1-1 e trascinando i compagni con la solita personalità.

PAGELLE MILAN

TATARUSANU 7 - Grande prestazione del rumeno che salva la porta in rossonera in più occasioni e viene superato solo su due calci da fermo.

DALOT 6 - Partita ordinata del portoghese, che contiene Perisic e si fa trovare sempre ben posizionato nei movimenti della linea difensiva.

KJAER 6 - Alza bandiera bianca dopo un intervento scomposto su Sanchez, che gli costa il giallo e il riacutizzarsi del problema alla schiena che lo aveva tenuto in dubbio alla vigilia (20' TOMORI 6 - Debutta in rossonero mostrando subito aggressività ed esuberanza atletica).

ROMAGNOLI 6,5 - Serata non semplice per il capitano rossonero, che si trova a guidare i movimenti di Tomori e cercare di arginare in qualche modo Lukaku, facendosi apprezzare nelle marcature.

HERNANDEZ 6 - Non è al top della condizione e si vede: spinge nel primo tempo, difende con attenzione nella ripresa, contenendo Hakimi.

MEITE 6 - Parte bene ma cala alla distanza, suo l'intelligente colpo di testa che innesca Ibrahimovic sull'1-0.

KESSIE 6 - La solita dose di energia, non sempre lucidissimo nelle scelte di gioco ma l'ivoriano è uno di quelli che non si è mai fermato da inizio stagione.

SAELEMAEKERS 5,5 - Rientro senza spunti per il belga, ancora lontano dalla migliore condizione.

BRAHIM DIAZ 5,5 - La qualità nel tocco di palla è evidente ma il folletto spagnolo si accende a tratti, senza riuscire ad incidere. (60' REBIC 5,5 - Entra dopo l'espulsione di Ibrahimovic per dare un riferimento offensivo alla squadra, ma di palloni giocabili ne arrivano ben pochi)

LEAO 5 - In campo aperto è imprendibile ma a caratterizzare la sua partita è l'intervento ingenuo e maldestro in scivolata su Barella che costa il rigore dell'1-1. (85' KRUNIC sv)

IBRAHIMOVIC 5,5 - 58 minuti di fuoco per Ibra, che segna l'1-0 con un numero dei suoi, sfiora la rissa con Lukaku e si fa espellere per doppia ammonizione per un fallo ingenuo a centrocampo. Protagonista nel bene e nel male, ma alla fine è il suo rosso a indirizzare la partita verso i binari nerazzurri.



INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, De Vrij 6,5, Kolarov 5 (92' Young sv); Darmian 5,5 (46' Hakimi 5,5), Barella 7, Brozovic 6 (88' Eriksen 7), Vidal 5, Perisic 5,5 (67' Lautaro Martinez 6); Lukaku 7, Sanchez 6. All. Conte 6,5

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 7; Dalot 6, Kjaer 6 (20' Tomori 6), Romagnoli 6,5, Hernandez 6; Meité 6, Kessié 6; Saelemaekers 5,5 (85' Castillejo sv), Brahim Diaz 5,5 (60' Rebic 5,5), Leão 5 (85' Krunic sv); Ibrahimovic 5,5. All. Pioli 6