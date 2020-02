Inter-Milan 4-2: rossoneri ribaltati, il poker nerazzurro vale la vetta

L’Inter supera 4-2 il Milan al termine di un Derby incredibile e vola in vetta alla classifica raggiungendo la Juventus.

Un derby emozionante, spettacolare, divertente e a giocato su ritmi altissimi, specialmente nel secondo tempo. A gioire alla fine è l': più rabbiosa, più affamata e rigenerata nell'intervallo dopo un primo tempo opaco e inspiegabile.

Alla fine vince la grinta di Conte, la potenza di Lukaku, la determinazione di Barella - protagonista di un secondo tempo incredibile - e un crollo fisico e psicologico del difficile da spiegare. I rossoneri nel primo tempo avevano meritato il vantaggio, arrivato nel finale grazie a Rebic, agevolato da una sponda straordinaria di Ibrahimovic e da un'incertezza colossale di Padelli. A pochi secondi dall'intervallo, poi, era lo stesso Ibra a gelare la sua ex tifoseria battendo Padelli da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Doccia gelata per i sostenitori nerazzurri, ai quali Ibrahimovic ha dedicato anche un'esultanza tutt'altro che distensiva.

Nella ripresa però è subito un'altra Inter: i nerazzurri spingono subito sull'acceleratore, mettono sotto i cugini e trovano il goal che riapre il match con Brozovic, il cui tiro al volo dalla distanza non lascia scampo a Donnarumma. Ed è proprio la partita 'double face' di Marcelo Brozovic a cambiare le sorti del derby: nel primo tempo, arginato dal pressing asfissiante di Calhanoglu, il croato non era riuscito ad accendere la luce, nella ripresa - favorito dal calo del turco - guadagna spazio e libertà per trasformare l'Inter.

Il 2-2 arriva subito dopo: a realizzarlo è Matias Vecino, bravo a battere Donnarumma sfruttando l'unico lampo dell'opaca partita di Alexis Sanchez, decisivo però nell'occasione. Il Milan accusa il colpo, non riesce a reagire ed anzi al 70' vede completare la rimonta dei rivali: Romagnoli si perde De Vrij che su corner di Candreva colpisce di testa in maniera perfetta e fa secco Donnarumma.

Pioli fa entrare Leao, Paquetà e Bonaventura ma i cambi arrivano forse troppo tardi ed è sempre il solito Ibra a far tremare la porta di Padelli, colpendo il palo da distanza ravvicinata al 90', dopo che Eriksen - entrato da poco - aveva colpito la traversa con una straordinaria punizione dai 35 metri.

Nel finale, a mettere il punto esclamativo sulla gara, ci pensa Romelu Lukaku, bravo a spingere in rete un bel cross di Moses. San Siro esplode, è delirio Inter. I nerazzurri raggiungono la al comando della classifica, proprio a una settimana dalla sfida Scudetto con la , in programma all'Olimpico tra 7 giorni.

2 - Per la seconda volta nella storia della l’Inter vince in rimonta contro il Milan dopo essere andata sotto di almeno due gol, la prima era stata nel novembre 1949 (6-5). Carattere.#InterMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2020

IL TABELLINO

INTER-MILAN 4-2

MARCATORI: 40' Rebic (M), 45' Ibrahimovic (M), 51' Brozovic (I), 53' Vecino (I), 70' De Vrij (I), 94' Lukaku (I)

INTER (3-5-2): Padelli 4.5; Godin 5, De Vrij 7.5, Skriniar 5; Candreva 6 (80' Moses 6.5), Barella 7.5, Brozovic 7, Vecino 7, Young 6 (95' Biraghi s.v.), Lukaku 7, Sanchez 6 (71' Eriksen 6.5).

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 5, Kjaer 4.5, Romagnoli 5, Hernandez 6; Kessié 5.5 (81' Paqueta s.v.), Bennacer 6; Castillejo 5.5 (80' Leao s.v.), Calhanoglu 6, Rebic 6 (84' Bonaventura s.v.); Ibrahimovic 7.

ARBITRO: Maresca

AMMONITI: Vecino (I), Skriniar (I), Barella (I), Kessiè (M), Conti (M), Lukaku (I)

ESPULSI: Nessuno