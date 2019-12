Inter, Marotta sul futuro di Lautaro Martinez: "Il calciomercato è imprevedibile"

La stagione 'boom' disputata fin qui da Lautaro Martinez, alimenta inevitabilmente rumors sul futuro dell'argentino. Beppe Marotta, a margine della riunione di Lega, parla senza filtri dell'attaccante dell'.

"Devo innanzitutto dire che la sua situazione contrattuale non è compromettente. E' riconoscente all'Inter, non è in una situazione di disagio e l'Inter dalla sua ha un obiettivo che è quello di crescere. Nella crescita non necessariamente bisogna rinunciare ai propri asset e ai propri calciatori".

"Il mercato è imprevedibile, c'è sempre la volontà del calciatore di scegliere il proprio destino, ma non è questo il momento di parlare di un eventuale trasferimento, né di rinnovo. Lui sa benissimo la fiducia e la stima che abbiamo nei suoi confronti, è come se giocassimo tutti in casa. Non si può immaginare minimamente un contrasto nell'ambito di una negoziazione di un nuovo contratto".