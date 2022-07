L'Inter lavora alle uscite: non solo Vidal, il Flamengo ci prova con Sanchez

I due giocatori cileni potrebbero trasferirsi in Brasile, liberando posti importanti per il mercato in entrata dei nerazzurri.

Diversi innesti, tra affari conclusi a zero e ritorni come quello di Romelu Lukaku: per proseguire con il mercato, però, in casa Inter bisogna fare i conti con le uscite, quelle di Arturo Vidal e Alexis Sanchez.

Per il primo nelle ultime ore si è fatto vivo l'interesse del Boca Juniors, come riportato dal cugino del centrocampista cileno, Gonzalo Vasquez, ma rimane in piedi la trattativa con il Flamengo.

"Il Flamengo gli ha fatto l'occhiolino, non so quanto sia seria la trattativa. Il Boca Juniors si è mosso con rapidità e credo che ci sia il 70 o l'80% di probabilità che il trasferimento vada in porto".

Potrebbe non essere l'unico affare, qualora dovesse concludersi positivamente, con il club rossonero: nelle ultime ore i brasiliano avrebbero pensato anche ad Alexis Sanchez.

"El Nino Maravilla" è reduce da una stagione particolare, con la vittoria in Supercoppa italiana decisa proprio da un suo goal, ma tanti dubbi sul futuro.

Entrambi hanno un contratto fino al 2023, ma l'Inter proverò a cederli già da questa sessione di mercato, come ampiamente accennato: per Sanchez primi colloqui iniziali, in attesa di capire se ci sono i margini di una vera e propria trattativa.