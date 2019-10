Inter, infortunio D'Ambrosio: frattura del quarto dito del piede destro

L'Inter ha comunicato l'esito degli esami di Danilo D'Ambrosio: è frattura. "Le sue condizioni saranno valutate la prossima settimana".

Il timore, è stato confermato. Frattura al piede per Danilo D'Ambrosio , infortunatosi in occasione del match di qualificazione ad tra e Grecia.

Per il terzino dell' , sottoposto ad approfondimenti per capire l'entità del guaio fisico rimediato all'Olimpico in Nazionale, i tempi di recupero restano incerti.